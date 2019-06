Napoli, Callejon il primo in lista per i rinnovi. Poi Milink e Zielinski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando alle ultime rivelate da Il Mattino, sono giorni importanti i tanti rinnovi in programma in casa Napoli Il primo che firmerà il prolungamento è José María Callejon, che ha il contratto in scadenza nel 2020 e a cui il Napoli non vuole rinunciare per diretta richiesta del tecnico Ancelotti. Poi toccherà a Milik e Zielinski e proseguiranno le trattative per il prolungamento dell'intesa con Mertens che comunque, rinnovo a parte, resterà a Napoli. Tra gli appuntamenti in calendario c'è anche quello del serbo Maksimovic.