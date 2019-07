Napoli, Callejon: "Manolas che acquisto. In azzurro sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Napoli, José Maria Callejon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell'arrivo di Manolas e della voglia di vincere con la maglia azzurra: "Manolas? E' un grandissimo difensore, vicino a Koulibaly farà una bellissima coppia e siamo contenti di averlo qua. Sei felice a Napoli? Sono molto contento, l'ho sempre detto che dal primo giorno che sono qua mi sono sentito come a casa, e fino all'ultimo darò il mio 100% per la società, per i compagni e la città. Mi sento importante, mi sento dentro questo progetto ed è così, continuiamo a lavorare e ad andare avanti. Da 7-8 anni il Napoli sta crescendo ogni anno e sta facendo passi in avanti e ci manca poco, pochissimo. Dobbiamo essere concentrati sul ritiro, sulla stagione perché veramente manca molto poco per fare grandi cose".