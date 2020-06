Napoli, Callejon potrebbe non firmare il prolungamento fino al termine della stagione

José Maria Callejon è stato messo da parte dal Napoli dopo che ha deciso di non accettare la proposta azzurra di rinnovare il contratto in scadenza. A questo punto - scrive La Gazzetta dello Sport - non è da escludere che lo spagnolo si rifiuti di firmare il prolungamento fino al termine della stagione in corso per anticipare di un paio di mesi l'addio al club di De Laurentiis.