Napoli, cambia l'attacco: con la Spal torna Milik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulla spinta della vittoria pesantissima di Salisburgo, il Napoli va a caccia del sesto successo in campionato per non perdere ulteriore terreno in classifica e proseguire la striscia vincente con la terza vittoria di fila. Nonostante le scelte ristrette a causa degli infortuni - ancora out Manolas e Mario Rui in difesa, rinviando il ritorno con l'Atalanta - nei ruoli in cui è possibile Ancelotti dovrebbe ruotare per lo sforzo di Salisburgo, ma anche in prospettiva dell'Atalanta nell'infrasettimanale e dei prossimi impegni per avere gran parte dei giocatori freschi ogni tre giorni.

Contro la Spal potrebbero saltare la terza gara consecutiva Allan e Fabian e quindi a centrocampo dovrebbero agire Elmas e Zielinski mentre è inamovibile Callejon a destra e Insigne a sinistra si riprenderà il posto dove la panchina e l'ingresso decisivo in Champions. In attacco possibile conferma per Mertens, subentrato col Verona e uscito venti minuti prima a Salisburgo, con Milik che si riprende l'area di rigore dopo la doppietta al Verona. In difesa, infine, potrebbe rientrare Ghoulam a sinistra con Di Lorenzo di nuovo a destra (altrimenti il nazionale a sinistra e Malcuit a destra) con Luperto a questo confermato al centro e chiamato a confermare l'ottima prova di Champions.