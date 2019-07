© foto di Federico Gaetano

Cambia lo scenario per il futuro di Mario Rui secondo Il Mattino, che scrive come l'ex Empoli sia destinato a restare. Il terzino portoghese ieri ha cominciato gli allenamenti con grande determinazione e, secondo il quotidiano, ha voglia di rimanere agli ordini di Ancelotti. Sarà lui il vice-Ghoulam - si legge - a meno che più avanti dovessero prospettarsi situazioni vantaggiose per tutte le parti in questione.