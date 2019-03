© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blindato Giuntoli dagli assalti di Inter e Roma, il Napoli è pronto a una campagna di prolungamenti per confermare in blocco la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Il rinnovo di Piotr Zielinski, scrive Il Mattino, è già definito: il club partenopeo aspetta soltanto il momento giusto per annunciarlo. Poi toccherà ad Arek Milik e José Callejon, mentre difficilmente rimarranno Ounas e Diawara, come pure Karnezis, Chiriches, e uno tra i due terzini sinistri (Mario Rui e Ghoulam). Nei piani del tecnico di Reggiolo non rientrerebbero neanche Verdi e Inglese. Capitolo Dries Mertens: senza rinnovo, il belga dovrebbe partire.