Napoli, campionato al capolinea ma Sarri rinvia il futuro

Le lacrime di Jorginho e Insigne, la squadra sotto la Curva e gli applausi dei 50mila del San Paolo, arrivati a Fuorigrotta praticamente solo per tributare il sentito ringraziamento agli azzurri per una stagione straordinaria. Sono queste le immagini che vanno a chiudere il campionato del Napoli, sfumato dopo il pareggio con il Torino, ma che in realtà s'è deciso già da un bel po', con ogni probabilità prima ancora di scendere in campo a Firenze, come ha ribadito Sarri raccontando di un campionato deciso da pochi episodi ("tra il 43' di Inter-Juve e l'inizio nostro siamo passati dal sorpasso a campionato finito") e condizionato dagli infortuni di Ghoulam e Milik che hanno ristretto ulteriormente le rotazioni.

La partita non ha riproposto il Napoli di Firenze, ma - nonostante una buona prova - è apparso scarico mentalmente e senza quell'attenzione ai dettagli tipica di quando ti ritrovi a giocare con speranze ormai soltanto aritmetiche. Tant'è che il match è passato completamente in secondo piano, un contorno dopo la protesta contro gli arbitri del pre-partita con uno striscione ("Stagione 2018-2019 a parametro zero, l'affare vero") con i volti di tutti gli arbitri e cori come "De Laurentiis, compra gli arbitri" e "Orsato gonfia la rete", ma anche il plebiscito nei confronti di Sarri, cori contro il presidente, su cui lo stadio s'è diviso dopo le interviste dei giorni scorsi.

La gara è passata come un dettaglio anche nel post. Sarri ha assicurato di non aver deciso, spostando l'attenzione sulle ultime due gare ed il desiderio di superare i 90 punti, rimandando ancora il discorso: "Dalla fine del campionato alla scadenza della clausola ci sono 11 giorni. Un tempo sufficiente. Io posso decidere quando non ci sono le partite, non riesco altrimenti a concentrarmi". Ed ancora: "Così anche ADL e Giuntoli avranno più chiara l'evoluzione sui giocatori che prenderemo e quelli con clausole che possono essere esercitate". Chiaro che si guarderà intorno, cercando di capire chi possa pagare la clausola risolutiva da 8mln di euro, in attesa di garanzie dal club sull'ossatura della squadra che si avvia al record di punti della storia del Napoli.