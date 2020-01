Napoli, caos multe: sei giocatori rifiutano l'arbitro scelto dal club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Multe, è ancora guerra in casa Napoli: in sei rifiutano l'arbitro". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela una novità relativa alla diatriba tra calciatori e club che ha minato la serenità dello spogliatoio. La rosea scrive che Il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci, i giocatori hanno nominato diversi altri esperti come arbitri, ma è clamorosa l’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli. In ordine alfabetico: Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Questi hanno chiesto al Tribunale di Napoli la sostituzione di Piacci, in quanto partecipando in 24 diversi arbitrati (25 col precedente di Higuain), nominati dalla stessa parte (il Napoli) perderebbe la sua figura indipendente di “super partes”. Ancora il Tribunale non si è espresso e questo allunga ulteriormente i tempi di una situazione che resterà “pendente” almeno per un altro paio di mesi.