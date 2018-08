Napoli, caos stadio: il Comune può chiedere la messa in mora del club

La sfida infinita, che adesso potrebbe anche finire in tribunale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris starebbe pensando di querelare Aurelio De Laurentiis dopo il duro comunicato diffuso prima sul sito ufficiale della SSC Napoli e poi su alcuni quotidiani. “De Magistris si aspettava le scuse di De Laurentiis - si legge sul quotidiano - che non sono arrivate, ecco perché ora medita di querelare il presidente del Napoli”. Non solo: il comune ora è pronto a chiedere la messa in mora della SSC Napoli per il mancato pagamento del fitto per l’utilizzo del San Paolo.