Napoli, caso Lozano già rientrato? Chiarimento con Gattuso. Possibile convocazione

La notizia che ha tenuto banco nella mattinata di oggi in casa Napoli è il caso Hirving Lozano, cacciato durante l'allenamento di ieri da Gennaro Gattuso. Radio Kiss Kiss spiega che il tecnico ha catechizzato il giocatori in allenamento: a Gattuso non piaceva l'atteggiamento del giocatore ma poi è arrivato il chiarimento e c'è sempre la possibilità che Chucky venga convocato per la Juventus.