Napoli, Castrovilli il sogno per il centrocampo ma la Fiorentina non intende cederlo

Il sogno del Napoli per il centrocampo della prossima stagione resta Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Non sarà facile per gli azzurri, che ci hanno già provato nello scorso gennaio, visto che Rocco Commisso non è intenzionato a cedere il suo gioiello che ha comunque una valutazione sui 40 milioni di euro. La cifra non spaventa De Laurentiis ma l'operazione è molto complicata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.