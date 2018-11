Napoli, Cavani il sogno. Sul taccuino presenti altri tre nomi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani è il vero grande sogno di mercato del Napoli per la prossima stagione, ma nell'elenco del presidente Aurelio De Laurentiis ci sono i nomi di altri tre bomber che stuzzicano la fantasia, che possono fare al caso della società azzurra. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ricordando la volontà di fare un tentativo concreto per il Matador, fa sapere che il Napoli è vigile anche su Mariano Diaz del Real Madrid, Krzysztof Piatek del Genoa - per il quale sono già stati offerti 25 milioni di euro - e Kasper Dolberg dell'Ajax.