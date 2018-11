Napoli-Cavani, nessuna trattativa: El Matador deve decurtarsi l'ingaggio

Il ritorno del figliol prodigo? Sì, ma da avversario. Edinson Cavani tornerà al San Paolo martedì prossimo per sfidare il Napoli e provare a batterlo insieme al suo PSG. Ma, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, chissà che in futuro non possa tornarci con l'azzurro addosso. Tra due giorni i tifosi - per il quale è un idolo tanto da far scatenare una vera e propria psicosi per rivederlo alle pendici del Vesuvio la scorsa estate - proveranno a fargli capire cosa potrebbe riabbracciare se decidesse di far ripartire questo matrimonio.

Intanto però la trattativa ancora non c'è e affinché parta servirebbe una serie di combinazioni. In primis quella economica, dal momento che Aurelio De Laurentiis ha più volte detto che lo riaccoglierebbe volentieri, a patto che si abbassi lo stipendio. E' questo il fattore principale che potrebbe innescare l'affare. D'altronde la politica sui salari, in casa Napoli, è sempre stata chiara. Impossibile corrispondere 12 milioni a stagione a nessuno. Neanche a Cavani.