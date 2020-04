Napoli, Cavani pensa al ritorno come alternativa all'Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Edinson Cavani avrebbe due squadre in mente in caso di addio dal PSG a fine stagione: l'Atletico Madrid e lo stesso Napoli. Il Matador è stato vicinissimo agli spagnoli, frenato solo dal mancato accordo con il club francese, mentre gli azzurri non sono mai passati di moda nella mente dell'uruguaiano, rimasto legatissimo alla società di De Laurentiis. Negli ultimi giorni, per lui, si è parlato molto anche di un possibile approdo all'Inter.