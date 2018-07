Napoli, Cavani-Real sblocca Benzema in azzurro. Via Mertens

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radio CRC fa il punto sul mercato in attacco del Napoli. Edinson Cavani è obiettivo per l'attacco del Real Madrid e, nonostante le smentite di rito, gli azzurri lavorano per arrivare a Karim Benzema. In caso di sbarco a Napoli del francese, sarà sacrificato Dries Mertens e non Arkadiusz Milik.