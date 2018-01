Napoli, cercasi terzino sinistro: l'Udinese chiede 15 milioni per Pezzella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli si muove alla ricerca di un terzino di prospettiva e nelle prossime ore potrebbero essere ripresi i contatti con l’Udinese per Giuseppe Pezzella. La concorrenza sul terzino napoletano non manca, senza dimenticare la bottega cara che è la formazione friulana: per il terzino infatti Pozzo continua a chiedere 15 milioni. Lo riporta l'edizione di oggi de Il Mattino.