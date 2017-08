Napoli, cessioni in chiusura di mercato: Giuntoli piazza tutti gli esuberi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo giorno di mercato rivolto esclusivamente alle uscite. Aurelio De Laurentiis ieri ha parlato dei tanti interessamenti per Duvan Zapata, cercato anche all'estero, ipotizzando una vera e propria asta, ma in realtà tutto s'è deciso nella serata di ieri. Ai tentennamenti del Sassuolo di inserire nell'affare per il colombiano un'opzione per Berardi, ha fatto seguito il rilancio della Sampdoria. L'affare per Duvan Zapata s'è allargato anche a Ivan Strinic per un totale di 22mln di euro e la possibilità, quest'oggi, di inserire anche il prestito di Lorenzo Tonelli. Un affare che diventerebbe triplo e porterebbe il Napoli a salutare tutti i giocatori in esubero, già esclusi anche dalla prima lista Uefa.

Non è da considerare invece in uscita Giaccherini. Nonostante l'interessamento della Fiorentina, accolto positivamente dal giocatore con la prospettiva di avere maggiore spazio, il Napoli al momento non intende privarsi del giocatore pur avendo bloccato da tempo Zinchenko, talento classe '96 del Manchester City e della nazionale ucraina. La riflessione della società è ricaduta probabilmente sui tempi d'inserimento del nuovo acquisto per rappresentare la prima alternativa alle spalle degli esterni offensivi, a fronte dell'esperienza di Giaccherini ed anche del buon impatto di Adam Ounas sin dal ritiro di Dimaro.