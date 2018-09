Napoli, Champions a Bari? Il sindaco: "Al S.Nicola manca agibilità Uefa"

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo le parole di Aurelio De Laurentiis su un possibile 'trasloco' del Napoli in Puglia per la Champions League. "Non sapevo nulla delle intenzioni di De Laurentiis di far giocare le partite di Champions del Napoli a Bari, ma sono abituato alle imprevedibilità del presidente. Io penso che la squadra debba giocare nel proprio stadio, coi propri tifosi. Noi ne saremmo contenti, ma le squadre devono giocare nelle proprie città. Tra l'altro il San Nicola non credo abbia l'agibilità UEFA, c’erano problemi con l'impianto elettrico", ha detto il primo cittadino della cittadina pugliese.