Napoli, che fatica! Grande Brescia nella ripresa ma finisce 2-1

Una vittoria difficile, più complicata del previsto. Specialmente dopo un primo tempo in cui, a differenza di quanto accaduto contro il Cagliari, il Napoli non solo non ha regalato nulla agli avversari ma ha chiuso la prima frazione avanti di due gol. E' finito 2-1 il match del San Paolo tra Napoli e Brescia, anticipo delle 12.30 valido per la sesta giornata di campionato. Una partita che ha rilanciato i partenopei dopo il ko nel turno infrasettimanale e ha confermato le buone impressioni destate dalle rondinelle, fin qui tutt'altro che squadra materasso del campionato.

La partita s'è accesa nella ripresa, dopo una prima frazione giocata praticamente a senso unico. Il gol realizzato da Mertens dopo 13 minuti, il quarto per il belga in questo campionato, ha infatti subito spianato la strada ai padroni di casa, che nei minuti successivi si sono visti annullare il raddoppio per un tocco col braccio di Manolas. Il Napoli ha più volte sfiorato il 2-0 e poi nel finale, col difensore ellenico, sugli sviluppi di un corner ha realizzato la rete del raddoppio prima del duplice fischio.

Sembrava quello il colpo del ko. In realtà, s'è trasformato nella molla che nella ripresa ha ripresentato sul terreno di gioco tutt'altro Brescia. Al 49esimo, una punizione di Balotelli respinta da Ospina è stato il primo campanello d'allarme. Poi, pochi secondi dopo, un gol annullato a Tonali per un precedente fallo di Bisoli su Maksimovic e a metà frazione il primo gol di Balo con la sua nuova maglia, un colpo di testa arrivato a seguito di un perfetto corner calciato da Tonali.

La rete del 2-1 ha dato coraggio agli ospiti e ha mandato in confusione il Napoli, che pochi istanti dopo la sostituzione di Manolas ha dovuto richiamare in panchina per infortunio anche Maksimovic e s'è trovato ad affrontare l'ultimo quarto di partita con la coppia di centrali Luperto-Di Lorenzo. Musica per le orecchie di Corini, che ci ha provato fino alla fine e negli ultimi minuti ha inserito anche Matri: la squadra di Ancelotti però ha retto e ha portato a casa la vittoria, la quarta in sei partite. Ma è stata una vittoria tutt'altro che semplice.

