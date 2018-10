Napoli, che impresa: dominato il Liverpool con Carletto che incarta Klopp

© foto di www.imagephotoagency.it

Impresa del Napoli. Gli azzurri si divorano il Liverpool vice-campione d'Europa e capolista in Premier - esultando però solo al 90' con l'ennesima rete di Lorenzo Insigne, al sesto gol stagionale - balzando a sorpresa in vetta al girone della morte al termine di una serata che resterà nella memoria della città per la superiorità mostrata dal primo all'ultimo minuto di gioco. "Devo ammettere che non ricordo un'altra gara chiusa senza tirare in porta", l'ammissione di Jurgen Klopp in conferenza stampa rende l'idea della notte magica vissuta al San Paolo , firmata a tutti gli effetti da Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli incarta l'ex Borussia proponendo Maksimovic dall'inizio come terzino destro bloccato - in una sorta di 'tre e mezzo' in difesa, come viene definito negli ultimi tempi questo schieramento - per avere Mario Rui più alto facendo quasi diventare il 4-4-2 in un 3-5-2 offensivo (libero di sganciarsi sulla sinistra, dove Fabian agisce da esterno tattico rientrando verso il campo e lasciando la corsia libera alla spinta del portoghese), ma per beneficiare soprattutto della compattezza di tre centrali che stringono sulle ripartenze letali dei reds ed in uscita su quel pressing furioso che mandò in tilt il Napoli nella goleada estiva, ma che risulta letale per le squadre di tutta Europa negli ultimi anni.

"Dovevamo limitare la pressione sui due centrali. In amichevole Manè e Salah pressavano i centrali e Firmino il regista, invece abbiamo avuto una pressione inferiore avendo tre centrali ed Hamsik o Allan, e uscendo sempre palla a terra loro poi si sono intimoriti", la spiegazione di Carlo Ancelotti in conferenza, facendo intendere che ha studiato a lungo i problemi avuti in quel test estivo che gli costò non poche critiche, trovando una soluzione che potrebbe essere molto utile anche per il prosieguo della stagione. Nonostante il risultato in bilico fino alla fine - col rischio di un'altra beffa per il Napoli dopo il pareggio di Belgrado dominando in lungo ed in largo - il Liverpool ne esce annichilito, sovrastato in ogni zona del campo, chiudendo incredibilmente con zero tiri nello specchio come probabilmente mai accaduto nell'era Klopp. Un'iniezione di fiducia importante per continuare a lottare nel girone, ma anche per il resto della stagione e la crescita di una squadra che sembra galvanizzarsi per il nuovo progetto tecnico e le continue modifiche proposte da Ancelotti