Napoli, chiacchierata Sarri-ADL: patto per proseguire, ma la firma slitta

La chiacchierata tanto attesa tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, per porre le basi del rinnovo contrattuale del tecnico del Napoli, c'è stata. Almeno stando a quanto scrive stamane Il Mattino. Sicuramente telefonica, forse c'è stato anche un saluto visto che il patron era all'hotel Vesuvio e il tecnico con il suo agente a Varcaturo. Il quotidiano riferisce di una lunga chiacchierata sulle strategie, sul mercato, sul progetto. Del contratto del tecnico s'è parlato, ma sarà oggetto del primo incontro, magari tra l'ad Chiavelli e il manager Pellegrini. E' stato suggellato, si legge sul giornale, un nuovo patto: Sarri ha rassicurato il presidente, spiegando di non avere nessuna offerta. Si è parlato anche del mercato, delle cessioni da evitare e di una rosa da rinforzare per poter competere su due fronti. Ma il rinnovo passa pure per lo stipendio di Sarri. Il tecnico e il suo manager vorrebbero un ingaggio da top, 3-4 milioni di euro e De Laurentiis non vuole che l'allenatore resti in azzurro scontento.