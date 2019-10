Napoli, chiarimento tra Milik e Ancelotti per il non utilizzo in Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione su Arkadiusz Milik, e la sua presenza alternata nel Napoli. Ieri, infatti, sarebbe andato in scena un chiarimento tra l'attaccante polacco e l'allenatore Carlo Ancelotti: Milik, si legge, sarebbe stato molto deluso dal mancato utilizzo in Champions League, nonostante questo fosse stato ventilato anche qualche ora prima dalle dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Ma il tecnico non fa eccezione sul suo turnover, che però vuole recuperarlo e gli concederà la sua chance da titolare già domani contro la SPAL.