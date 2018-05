Napoli-Chiesa, entra in scena Ancelotti: telefonata al papà del giocatore

© foto di Federico De Luca

Nonostante il muro alzato dalla Fiorentina, il Napoli è in pressing a 360 gradi per Chiesa junior. Anche Carlo Ancelotti - si legge su La Gazzetta dello Sport - ha telefonato a Enrico (papà Chiesa), suo ex allievo ai tempi del Parma, per cogliere gli umori in famiglia. Il risultato è stato interlocutorio: l’ex calciatore ha un ottimo rapporto con la proprietà viola e ha stretto un patto di ferro, tant’è vero che il recente rinnovo di contratto postula la crescita del ragazzo nella società che ho la lanciato. I toni affabili tra i due evidentemente lasciano ogni discorso aperto, ma la sostanza è che il no societario ha avuto il sostanziale avallo del giocatore.