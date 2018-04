Napoli, Chiesa tra spauracchio e desiderio

© foto di Federico De Luca

La strada che porta il Napoli al suo sogno scudetto, fronteggerà come prossimo ostacolo un oggetto dei desideri partenopei. Non è un mistero, per stessa ammissione di De Laurentiis, che gli azzurri abbiano stima totale nei confronti di Federico Chiesa, vero pezzo pregiato della viola anche in vista della prossima estate. Diversi gli affondi tentati in un passato nemmeno troppo lontano, scontratisi però con l’intransigenza gigliata volta a mantenere e valorizzare il proprio talento più cristallino. Una scelta ponderata e azzeccata, risultati alla mano, e che porterà lo stesso chiesa a stagliarsi come nuovo spauracchio di fronte alla retroguardia del Napoli sull’insidioso cammino di un finale di stagione che potrebbe realizzare un sogno lucido nella sua ambizione e follia. Una spinta che potrebbe portare ad un nuovo tentativo estivo per regalare all’entusiasta piazza partenopea uno dei talenti più luminosi del calcio italiano e non solo.