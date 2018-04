Napoli-Chievo 0-1, Stepinski segna e gela il San Paolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chievo gela il Napoli. Dopo il rigore fallito dagli azzurri, al 73’ la formazione clivense passa in vantaggio grazie alla rete di Stepinski. Erroraccio del duo Koulibaly-Tonelli fuori alla propria area. Giaccherini recupera la sfera, punta la porta e appoggia a Stepinski: sterzata per mandare al bar Mario Rui e destro che non dà scampo a Reina.