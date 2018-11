Napoli-ChievoVerona, le formazioni: Milik out, Diawara e Ounas dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un Napoli molto offensivo quello schierato da Carlo Ancelotti per la sfida contro il Chievo Verona valida per la 13esima giornata di Serie A. Callejon e Ounas i due esterni di centrocampo in una formazione che, a sorpresa, vede Milik in panchina.

C'è Pellissier al centro dell'attacco nel primo ChievoVerona 2018/19 di Domenico Di Carlo.

Le formazioni ufficiali



Napoli (4-4-2) - Karnezis; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Malcuit; Callejon, Diawara, Zielinski, Ounas; Insigne, Mertens.

ChievoVerona(4-3-1-2) - Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini.