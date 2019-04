© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona prestazione per Vlad Chiriches, uno degli osservati speciali di Ancelotti, nel primo tempo di Chievo-Napoli. Azzurri in vantaggio e all'intervallo il difensore romeno è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' importante per il gruppo tornare a vincere e fare una bella partita. Io faccio parte del gruppo, è la squadra ad essere più importante".