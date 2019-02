Napoli, Chiriches: "Ancelotti crede allo Scudetto. Vogliamo vincerle tutte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vlaad Chiriches, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: "Sto bene. All'inizio è stato un po' difficile. Vedere i compagni giocare ti fa stare male. Iniziare a lavorare con il pallone ti inizia a far ritrovare, ma serve anche qualcuno che ti tranquillizza e non ti fa accelerare troppo. Io già mi alleno con la squadra e spero di essere convocato già per la trasferta di Firenze".

Obiettivo Europa League?

"Ci crediamo, ma il mister ci ha detto di non tralasciare il campionato perché possiamo ancora vincerlo anche se è molto difficile. Dobbiamo cercare il successo in quasi tutte le partite per riuscirci. Noi dobbiamo pensare a vincere ogni partita, così arriveremo alla fine".

La sconfitta a Firenze della passata stagione?

"Ci pensiamo ancora perché l'anno scorso eravamo molto vicini all'obiettivo. Quella partita ci ha fatto perdere la testa. Speriamo di vincere quest'anno così da toglierci quella partita dalla mente. La Fiorentina ha giocatori forti, giocano bene e fanno tanti gol. Dobbiamo stare attenti in difesa".

Più difficile marcare Insigne, Milik o Mertens?

"Tutti i giocatori del nostro attacco sono forti".

Il rapporto con Ancelotti?

"Lo rispetto tanto perché in questi mesi mi ha sempre dato quell'aiuto e quel supporto di cui hai bisogno un giocatore quando è infortunato".

Cosa pensa di Koulibaly?

"È sicuramente tra i difensori più forti al mondo".

Cori razzisti, c'è differenza all'estero?

"Io ho giocato in Inghilterra e forse c'è una cultura diversa, ma anche lì succedono questi episodi. Sono cose che non dovrebbero accadere ma purtroppo succedono ovunque".

Lo Zurigo in Europa League?

"Pensiamo partita per partita. Ora c'è la Fiorentina, poi vediamo alla gara di Europa League".

Il San Paolo vuoto?

"Mi dispiace, Anche io mi aspettavo lo stadio pieno. Speriamo che i nostri tifosi ci siano vicini e abbiano fiducia nella nostra squadra. Abbiamo bisogno di loro".