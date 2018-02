Napoli, Chiriches: "Non sottovalutiamo il Benevento, cattivi e concentrati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida contro il Benevento, il difensore del Napoli Vlad Chiriches ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Non dobbiamo pensare che giochiamo con l'ultima in classifica, dobbiamo dare 100% e vincere questa partita. Ci può dare tranquillità ma non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo andare in campo cattivi, concentrati e vincere questa partita. Juventus? Noi dobbiamo pensare noi, non agli altri, fare la nostra partita, vincere, e questo è importante".