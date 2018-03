Napoli ci crede ancora, Albiol bomber inatteso per la rincorsa Scudetto

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Un solo gol, ma quanta sofferenza. Il Napoli tiene il pallino del gioco in mano, come spesso capitato in passato, senza riuscire a sbloccare la situazione prima del 72'. Due pali avevano impedito a Insigne nel finale di prima frazione e Mertens nella ripresa di portare il Napoli avanti nel punteggio, come avrebbe meritato già dopo la mezz'ora. Invece ha dovuto fare i conti con la pressione che aumentava minuto dopo minuto, che ha rischiato di far perdere la giusta lucidità per proseguire la lotta scudetto. Invece è arrivata la zuccata vincente di Raul Albiol, omaggiato nel pregara per le duecento gare con la divisa partenopea. Un piccolo traguardo festeggiato nel migliore dei modi, con un gol che rilancia il Napoli portandolo a solo due punti dalla Juventus capolista. Posizione che la banda di Maurizio Sarri vuole ritrovare entro la fine della stagione, per rendere realtà quel sogno che i tifosi anche stasera hanno ribadito di voler inseguire fino al 20 maggio. Per festeggiare per diverse settimane sotto l'ombra del Vesuvio, naturalmente.