Napoli cinico: Milik e Fabian. Salisburgo sotto 2-0 al 45esimo

Due gol in otto minuti. Un 2-0 a fine primo tempo, per indirizzare la partita e forse il discorso qualificazione. Il Napoli al San Paolo contro il Red Bull Salisburgo è avanti di due gol. Spettacolo piacevole al San Paolo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, con la squadra di Rose che nonostante lo svantaggio non ha mai smesso di fare la sua partita: pressing altissimo, quasi asfissiante sulla linea dei difensori, e ripartenze sempre molto veloci.

Un atteggiamento che ha creato qualche grattacapo ai difensori del Napoli, che non sono riusciti a far ripartire l'azione come al solito. Ma che ha prodotto anche ampi spazi per gli attaccanti di Ancelotti una volta superata la prima linea di pressione. Il primo gol è arrivato proprio così, con Mertens che libero di agire sulla trequarti ha servito un preciso filtrante a Milik. Bravo il centravanti polacco, che ha superato anche il portiere Walke prima di segnare il suo primo gol stagionale in Europa, il 16esimo complessivo.

Diverso il raddoppio, arrivato otto minuti dopo e al termine di una insistita azione offensiva. Perfetto Fabian Ruiz nel calciare al volo su suggerimento di Callejon e nel dare al pallone una traiettoria di difficile lettura per il portiere.

Prima e dopo le due reti in campo due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Con Wolf e Lainer la squadra di Rose ha impensierito Meret, con Dabbur ha trovato addirittura il gol (annullato per posizione di fuorigioco), ma il risultato fin qui premia il Napoli. Più cinico e concreto: due tiri nello specchio della porta e due gol. Proprio quello che chiedeva Ancelotti.