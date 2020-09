Napoli, cinque esuberi in attacco da sistemare prima di un altro arrivo

E' in fase di definizione il passaggio di Arek Milik alla Roma. Ieri il polacco s'è allenato di nuovo da solo a Castel Volturno, prima di andare via per un summit decisivo con il suo agente ed i suoi familiari per sciogliere ogni dubbio sul passaggio alla Roma, respinta in un primo momento di forte tensione con il Napoli e di delusione per le promesse disattese dalla Juventus, ormai decisa su Dzeko, ovvero l'attaccante che proprio lui libererà col passaggio in giallorosso. Entro domani sera le parti coinvolte sperano di poter definire l'operazione ed il Napoli in questo senso sbroglierebbe l'operazione ad un certo punto diventata la più complessa col giocatore ad un anno dalla scadenza, fuori dal progetto e chiuso da altre tre prime punte.

Il club di De Laurentiis otterrà in sostanza circa 25mln di euro, al netto di ulteriori bonus più difficili da ottenere, e potrà concentrarsi su altre situazioni da sbloccare. Resta in uscita Kalidou Koulibaly, ma avendo tre anni di contratto il Napoli ha un approccio diverso e può permettersi di non svenderlo, non andando oltre lo sconto già concesso da De Laurentiis, disposto ad accettare 70-75mln di euro dopo le offerte a tripla cifra degli anni scorsi. Con la valigia pronta in realtà ci sono tutti i giocatori in esubero, soprattutto in attacco, che bloccano anche un ulteriore arrivo sull'esterno dove Gerard Deulofeu dal Watford sembra una possibile soluzione last minute: il Napoli deve però cedere Amin Younes, Adam Ounas e Fernando Llorente - che al momento sarebbero pure fuori dalle liste - ma anche Gennaro Tutino (vicino alla Salernitana per 5mln di euro) e Amato Ciciretti, per liberare posti, monetizzare e alleggerire anche il monte stipendi. Non proprio semplice, considerando anche le difficoltà generali di questo mercato.