Napoli, clamorosa idea Nainggolan: pronta l'offerta per il belga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa ipotesi Radja Nainggolan per il Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Marte i partenopei sarebbero pronti a formulare un'offerta ai giallorossi per il belga, in modo da regalare un grande centrocampista a Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione.