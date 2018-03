Napoli, clamoroso obiettivo per la porta: contatti per Alisson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia di mercato è forte e improvvisa: il Napoli piomba su Alisson della Roma. Lo scrive oggi Il Mattino: ostacoli per Bernd Leno del Bayer Leverkusen e allora il presidente Aurelio De Laurentiis sogna il numero uno giallorosso per il dopo Pepe Reina. Alisson ha contratto fino al 2021 ed è corteggiato da mezza Europa ma l'ad Chiavelli avrebbe già sondato il terreno col collega Baldissoni per comprendere eventuali margini di trattativa.