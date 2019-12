© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soltanto 500 mila euro per "liberarsi" di Carlo Ancelotti. Detto che per la stagione del Napoli saranno determinanti le prossime due sfide (Udinese in campionato e Genk in Champions League), e che il patron De Laurentiis non sarebbe al momento intenzionato a prendere provvedimenti drastici nei confronti del proprio allenatore, il Corriere dello Sport ha analizzato il contratto del tecnico. Che, secondo il quotidiano romano, prevede una clausola di recesso entro il 31 maggio 2020, attivando la quale il club potrebbe risolvere con un anno di anticipo il contratto (in scadenza a giugno 2021) con l'esborso economico di cui sopra, abbastanza contenuto se si considera lo stipendio del tecnico.