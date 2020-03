Napoli, club solido e cartellini dei big già ammortizzati: lo stress test verrà superato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la solidità economica del Napoli di Aurelio De Laurentiis: bilancio in ordine, acquisti anticipati e l'ammortamento già avvenuto per tutti i big presenti in squadra, con l'eccezione di Fabian Ruiz, il quale "pesa" ancora circa 20 milioni ma ha un contratto lungo e nessuna clausola sul proprio contratto. Il club partenopeo dunque è in grado di sopportare senza fatica lo stress test a cui il Coronavirus lo sta costringendo.