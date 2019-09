Napoli, col Brescia si riparte dalla voglia di riscatto e da Llorente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli è pronto a ripartire immediatamente. Domani alle 12.30 per la sfida contro il Brescia - in un San Paolo vicino al sold-out con quasi 50mila presenze - la pressione sarà tutta sugli azzurri, chiamati a cancellare l'incredibile ko interno contro il Cagliari. La squadra di Ancelotti deve evitare che le due partite interne, che sulla carta dovevano portare ad un balzo importante in classifica, possano invece tramutarsi in quelle che la fanno piombare nel baratro. E per tornare alla vittoria il tecnico dovrebbe affidarsi dal primo minuto a Fernando Llorente, subentrato col Cagliari e capace in 25' - complice anche la fase più difficile per il Cagliari di Maran, che sembrava ormai alle corde - di mandare in tilt la difesa avversaria e sul gioco aereo di sfiorare il gol a ripetizione, rischiando di procurarsi anche un rigore proprio nell'azione che fa partire la ripartenza del gol ("mi hanno strappato la maglia, non sono uno che si tuffa ma quello è rigore", le parole di ieri di Llorente a Kiss Kiss Napoli.

"E' stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni - le parole dello spagnolo ieri alla radio ufficiale del club - ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l'altra squadra su una sola opportunità fa gol. Ma dobbiamo continuare, c'è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di non ripeterle più perché quelle gare si vincono se vuoi vincere per il campionato". Dovrebbe far coppia con Mertens, ma anche la coppia con Milik tra Lecce ed il finale col Cagliari sembra funzionare: "Mi sono trovato bene, lui si muove bene, crea spazi, lotta per la squadra. E' un grandissimo giocatore". Prima di ogni altra cosa, però, c'è da ritrovare la concretezza sotto porta, quel cinismo per sbloccare le gare contro le medio-piccole per non vanificare la grande crescita della squadra. Per il resto Ancelotti dovrebbe proporre Manolas e Luperto in difesa, considerando la squalifica di Koulibaly e Maksimovic ancora acciaccato mentre in mediana tornerà Fabian, probabilmente a centrocampo per Zielinski e non sulla sinistra per Insigne che dovrebbe essere confermato.