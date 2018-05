Napoli, col Crotone l'addio di quattro azzurri. Per scelta del club

© foto di Alfonso Miranda

Sono pronti a scorrere i titoli di coda su un campionato straordinario. 88 punti, record del club partenopeo e per qualsiasi squadra arrivata seconda nella storia della Serie A, che potrebbero diventare 91 nell'ultimo match col Crotone. Un percorso emozionante per una squadra che di certo non parte ad inizio anno con i favori del pronostico, che resterà nella memoria al di là dell'esito finale, non a caso pronto ad essere salutato dall'applauso di un San Paolo sold-out. 90 minuti che saranno anche quelli d'addio per (almeno) quattro azzurri. Presto per fare riferimenti a Sarri, Mertens o altri azzurri molto richiesti sul mercato: al momento l'unica certezza riguarda l'addio dei giocatori in scadenza.

Al di là di Milic, arrivato a gennaio più che altro per necessità numeriche in allenamento, gli altri tre hanno lasciato, in modi diversi, il segno a Napoli. E' il caso, nonostante una lunga inattività, del portiere brasiliano Rafael: predestinato che non s'è più ripreso dall'infortunio al crociato, proprio quando sembrava pronto a prendersi la porta del Napoli per tanti anni, ma che per i tifosi è il simbolo della vittoria in Supercoppa nell'emozionante lotteria di rigori contro la Juventus. Legame molto più forte per Pepe Reina, da mesi a tutti gli effetti del Milan, apprezzato per quanto ha dato in campo ma soprattutto fuori. Questi 90 minuti saranno, infine, anche l'occasione per salutare una bandiera del Napoli. Arrivato nell'estate 2008, Christian Maggio dopo 10 anni, 3 trofei e 308 presenze (sesto nella storia del club), saluterà - almeno da giocatore - la tifoseria a cui ha dato tutto, con quella professionalità che gli permette a 36 anni di essere in perfetta forma fisica al punto da pensare di continuare. L'addio del vice-capitano azzurro, però, potrebbe essere momentaneo, in attesa di far ritorno da dirigente.