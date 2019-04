Napoli, col Genoa per il riscatto mentre Insigne infiamma la vigilia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo contro il Genoa per l'ultima tappa d'avvicinamento alla sfida dell'Emirates. Match che gli azzurri non dovranno fallire, per riscattare innanzitutto il brutto ko di Empoli, risistemare o mantenere intatto il vantaggio dall'Inter, ma soprattutto fare le prove generali per la sfida all'Arsenal, da affrontare con nuove certezze dal punto di vista del gioco e mentali. Quella di stasera potrebbe essere la gara anche di Lorenzo Insigne, tornato tra i convocati - come Ospina, Ghoulam e Chiriches che però dovrebbero partire dalla panchina -, ma che intanto ha infiammato la vigilia con un'intervista al Corriere dello Sport che ha fatto discutere.

In realtà il capitano del Napoli di cose clamorose non ne ha dette, ma il solo lasciare la porticina aperta ad un cambio di maglia - con grande sincerità, come non avviene spesso nel calcio - è stato visto da molti come una strategia d'uscita, un qualcosa da collegare alla scelta di legarsi ad un agente come Raiola: "Adesso, mentre ne stiamo parlando, non ci penso neppure. Però so bene che magari in giro possa esserci qualcuno che mi stimi. Ma non esistono squadre, né interessamenti. Ho il dovere - ha proseguito Insigne - di pensare che in questi anni con il Napoli abbia già dato qualche dimostrazione di ciò che so fare". Ed ancora su Raiola: "Per andare via? Niente di tutto ciò e siete liberi di non crederci. Non c'è dietrologia. Finché starò qui darò sempre il 110% e qua voglio starci a lungo. So anche che ho ventotto anni e che possa capitare, in carriera, di ritrovarsi dinanzi ad un'offerta irrinunciabile. Questo sì, può succedere". Futuro tutto da scrivere, considerando anche le altissime pretese di De Laurentiis per il neo-capitano azzurro, chiamato intanto a tornare decisivo nel periodo cruciale della stagione dopo infortuni e polemiche.