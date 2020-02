vedi letture

Napoli, colloqui Allan-Giuntoli. Il giocatore punta a tornare titolare

Dopo l'esclusione per scelta tecnica in vista della gara contro il Cagliari, Allan è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Già domenica, come riporta Il Mattino il centrocampista brasiliano si è allenato in solitaria. Sette chilometri di corsa che hanno accontentato Gennaro Gattuso e rasserenato il clima dopo giorni in cui si è parlato solo di rottura fra il club e il giocatore.

A riprova della volontà di andare avanti insieme anche il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli ha parlato con Allan per ribadire quella che è la linea societaria e il giocatore ha ribadito sì la sua delusione per l'esclusione di Cagliari ma anche la voglia di tornare titolare dopo un periodo comunque opaco. Già in vista del match di venerdì col Brescia, ma anche e soprattutto per la gara di Champions League contro il Barcellona della prossima settimana.