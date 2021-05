Napoli, colpo Champions a Firenze: manca solo l'ultimo passo

Stavolta niente contraccolpo in albergo come tre anni fa (tra l'altro cambiato scaramanticamente dal club) ed il Napoli a Firenze ha messo probabilmente a segno il successo decisivo per la Champions. La squadra di Gattuso ha superato la Fiorentina, in una gara tutt'altro che agevole, tornando a +1 sulla Juventus ed agganciando anche il Milan, fermato in serata dal Cagliari e risucchiato pericolosamente nei giochi. Agli azzurri manca ora soltanto la vittoria in casa contro il Verona per avere la certezza del ritorno nell'Europa che conta.

Il protagonista inatteso è stato Amir Rrahmani, tenuto fuori da Gattuso per quasi tutta la prima parte di stagione. Trattenuto da Milenkovic sugli sviluppi di angolo, il difensore s'è conquistato il calcio di rigore che ha portato Insigne, dopo la respinta corta di Terracciano, a sbloccare una gara fino a quel momento complicatissima, senza alcun varco nell'ordinatissima difesa viola. L'unica occasione era stata dello stesso Insigne, colpendo la traversa, ma solo su punizione. Dopo l'1-0 la gara invece è stata totalmente diversa, trovando gli spazi per esaltare Osimhen, protagonista del cambio gioco per il 2-0 di Zielinski (ma in realtà autorete di Venuti per la Lega). Un'altra prova convincente, prima di tutto dal punto di vista mentale nel reggere la pressione dopo il successo della Juventus ed un primo tempo decisamente complesso. Alla squadra di Gattuso ora manca solo l'ultimo passo per poter chiudere nelle prime quattro una stagione complicatissima.