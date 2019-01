Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’ottica di una programmazione certosina che deve certamente contraddistinguere una progettualità ad alto livello, non poteva mancare lo spunto del Napoli firmato dal direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli. Infatti i campani hanno anticipato la concorrenza dei club di mezza Italia, Roma in primis, bloccando in vista dell’estate il prospetto di Ismail Bennacer. Nato calcisticamente nell’academy dell’Arsenal, è stato l’Empoli il club a scommettere per primo sulle sue qualità in prospettiva facendo firmare al francoalgerino un contratto di quattro anni nell’estate del 2017 che ha posto le basi sullo sviluppo della sua carriera nel nostro paese, al pari di quanto accaduto al giovanissimo compagno di reparto Traore passato alla Fiorentina per la prossima stagione. Tocchi felpati, qualità e visione di gioco rappresentano senza ombra di dubbio la specialità della casa, al punto da impressionare gli osservatori che lo hanno visionato nel corso degli ultimi mesi anche per una personalità spiccata, elemento imprescindibile per chi è chiamato ad essere un predestinato. Tutte qualità che gli sono state evidentemente riconosciute da Sabatini prima, che lo seguì in estate per la Sampdoria, e Monchi poi che aveva cercato di prenotarlo per l’estate di mercato giallorossa. Fino al blitz decisivo di Cristiano Giuntoli, che farà di Bennacer il possibile faro del futuro per la mediana di Carlo Ancelotti.