Napoli, come sta l'AZ Alkmaar: curioso en plein in campionato per gli olandesi

Al netto della questione legata ai tanti contagi della squadra olandese, che però non mette in discussione la disputa della partita, come arriva l'AZ Alkmaar alla sfida di questo pomeriggio contro il Napoli? La formazione guidata da Arne Slot, 42enne tecnico emergente al secondo anno in panchina, è reduce da un curioso en plein in campionato: quattro pareggi su quattro nelle gare sin qui giocate. Decisivo, per l'approdo in Europa League, il KO subito nel 3° turno di qualificazione Champions in casa della Dinamo Kiev.

Eredivisie

AZ Alkmaar-PEC Zwolle 1-1

Fortuna Sittard-AZ Alkmaar 3-3

Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar 4-4

AZ Alkmaar-VVV Venlo 2-2

Prelimnari Champions

2° turno AZ Alkmaar-Viktoria Plzen 3-1 dts

3° turno Dinamo Kiev-AZ Alkmaar 2-0