© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La fase-2 sta per cominciare. Rino Gattuso ha completato il periodo di 40 allenamenti che aveva chiesto per restituire forza nelle gambe alla squadra e il Napoli recupererà alcuni pezzi fondamentali. Come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, che ieri hanno svolto la seduta completa, ma anche Maksimovic, che dovrebbe partire titolare contro la Sampdoria. Il belga e il senegalese, riporta Tuttosport, dovrebbero accomodarsi in panchina con il nuovo arrivato, Matteo Politano.