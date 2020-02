vedi letture

Napoli, compattezza e poi il genio di Mertens: l'Europa è a due punti

Il Napoli scende dalle montagne russe. Dopo la vittoria sull'Inter in Coppa Italia, la squadra di Gattuso stavolta non inciampa e dà continuità ai risultati con un'altra prova di sacrificio, applicazione ma anche idee di gioco con un'uscita dal basso che sembra crescere di partita in partita. A Cagliari gli azzurri trovano dunque la quinta vittoria nelle ultime sei - considerando anche le due di coppa con i nerazzurri e la Lazio - che può portare Gattuso a ritenere il ko col Lecce un incidente di percorso e guardare con un pizzico di fiducia in più al futuro visto il trend assolutamente positivo e la classifica che dice -2 dal sesto posto (ma c'è anche la Roma in crisi, quinta a -6)

Il Napoli ripropone la gara che in questo momento sa fare, con tutti gli effettivi dietro la linea della palla in fase di non possesso, rispettando fin troppo un Cagliari in crisi di gioco e risultati, peraltro in formazione rimaneggiata. Un paio di occasioni non sfruttate nel primo tempo, ma nessuna clamorosa, per poi osare di più nella ripresa e trovare, dopo la magia di Fabian a San Siro, quella di Dries Mertens, con un tiro a giro nello stadio in cui tre anni fa si scoprì centravanti con la tripletta alla prima al posto di Gabbiadini al centro del tridente. La squadra di Gattuso ha il merito però di non concedere occasioni e chiudere con la porta inviolata, come accaduto a Milano, ma che in campionato mancava addirittura dal 9 novembre 2019 (uno 0-0 col Genoa carico di tensione nel post-ammutinamento e nel pieno della contestazione della città). La cura Gattuso inizia a dare i suoi frutti: non è di certo un Napoli scintillante, ma sicuramente efficace, più solido e soprattutto che fa giocare male gli avversari. Non un risultato da poco se riavvolgiamo il nastro a pochi mesi fa.