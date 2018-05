Napoli, con Ancelotti le conferme dei big. E può restare anche Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sta per nascere il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti e Sportmediaset racconta delle possibili conferme dei big azzurri: il possibile nuovo allenatore chiede infatti che non partano Kalidou Koilibaly e Lorenzo Insigne. Rebus Dries Mertens: ci sono Manchester United, Arsenal e Atletico Madrid ma ieri ha aperto a un futuro ancora in azzurro.