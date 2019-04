Napoli, con Corvino affrontato anche il discorso Biraghi. Servono 20 mln

© foto di Giacomo Morini

Asse di mercato molto caldo quello tra Napoli e Firenze: nell'ultima settimana si è parlato anche del terzino sinistro Cristiano Biraghi, che i viola per meno di 20 milioni di euro non lasciano andare via. Su quella fascia, il Napoli potrebbe lasciar andare sia Mario Rui che Ghoulam: in quel caso, possibile ritorno di fiamma per Manuel Lazzari, che però la SPAL valuta 15 milioni secondo Il Mattino di oggi.