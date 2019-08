© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nodo cessioni anche in casa Napoli. Dopo l'acquisto di Lozano, i partenopei lavorano per sfoltire la rosa a disposizione di Ancelotti. Se per Chiriches è vicino l'accordo col Sassuolo e Tonelli è sempre nel mirino della Fiorentina , anche un laterale difensivo potrebbe lasciare l'azzurro. Lo scrive Il Mattino: con la conferma di Elseid Hysaj, per il quale finora non sarebbero arrivate richieste all'altezza del valore del giocatore, il Napoli starebbe pensando alla cessione in prestito di Kevin Malcuit.