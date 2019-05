© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A caccia di motivazioni per dare continuità alla vittoria col Cagliari, avvicinare quota 80 punti e chiudere al meglio la stagione. Il Napoli ha già conquistato matematicamente la seconda piazza, ma Ancelotti non vuole ulteriori passaggi a vuoto con la Spal, anche perché si tratta di un campo tutt'altro che agevole che ha visto scivolare già tante big del campionato e dove la squadra di Semplici ha costruito una salvezza con tre turni d'anticipo. Il tecnico del Napoli sia per ottenere ulteriori risposte per la prossima stagione, ma soprattutto per i tanti assenti, dovrebbe cambiare diversi elementi a cui non mancheranno le motivazioni.

A partire da Amin Younes che agirà in posizione più avanzata al fianco di Milik, anche perché sono indisponibili Insigne, Ounas e Mertens, neanche convocati per problemi muscolari. Risposte importanti sono attese anche da Verdi, in corsa per un posto a sinistra con Fabian mentre Allan e Zielinski dovrebbero agire al centro col ritorno di Callejon a destra. In difesa out Chiriches e Maksimovic, spazio dunque ad uno tra Albiol e Luperto in coppia con Koulibaly. Sulla sinistra Ancelotti sembra orientato a dare ancora spazio a Ghoulam, in ripresa grazie alla grande continuità degli ultimi mesi mentre a destra Hysaj sembra favorito su Malcuit.