Napoli, con la Spal tornano i big ma Ancelotti prepara delle novità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Albiol, Hamsik, Callejon, Insigne e Mertens tutti fuori contemporaneamente a Cagliari dopo lo sforzo di Liverpool. Cinque pilastri inamovibili negli anni di Sarri dunque sono rimasti a guardare nell'ultimo match, per la prima volta tutti vicini in panchina da quando vestono la maglia azzurra, e che con Spal torneranno al proprio posto. Carlo Ancelotti non dovrebbe operare un turnover così ampio per la prima gara del trittico di match ravvicinati che chiuderà l'anno solare ed il girone d'andata, ma non mancheranno delle novità, alcune assolute.

A partire dal portiere. Alex Meret ha smaltito di nuovo dei piccoli fastidi alla spalla e - dopo l'esordio morbido col Frosinone - è pronto per difendere la porta del Napoli contro la sua ex squadra. In difesa per la prima volta in stagione dovrebbe restare fuori Kalidou Koulibaly, diffidato e che rischierebbe di saltare il big-match con l'Inter. La coppia Albiol-Maksimovic è quindi nettamente favorita, anche perché Ancelotti difficilmente rinuncerà ad entrambi i titolari per preservare anche lo spagnolo per le restanti due. A sinistra possibile conferma per Ghoulam, visto qualche problemino per Mario Rui, con Hysaj a destra in ballottaggio con Malcuit. A centrocampo, come detto, rientra Callejon a destra con Hamsik che potrebbe far coppia a sorpresa con Rog - uscito dai radar nell'ultimo periodo - per risparmiare Allan per le prossime due mentre a sinistra il rientrante Verdi si inserisce nel ballottaggio tra Fabian e Zielinski. In attacco Insigne - l'altro diffidato tra gli azzurri - potrebbe essere schierato considerando il ruolo meno rischioso a livello disciplinare, in coppia con uno tra Mertens e Milik. Il polacco è in un grande momento, ma Ancelotti potrebbe anche escluderlo inizialmente in vista di una maglia da titolare a Milano e nella logica di un'alternanza che va avanti da tempo.